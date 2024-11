Lanazione.it - Al Cas Tortaia arriva la “Lotteria degli stereotipi” per confrontarsi sulla condizione femminile ad iniziare dalle parole

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 novembre 2024 – Al Casla “” peradVenerdì lo spettacolo teatrale che coinvolge anche il pubblico. Nel fine settimana una mostra collettiva di operare realizzate da sole donne La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. Poteva il Cas dinon partecipare e sottolineare questo non rituale appuntamento? Certo che no. Anche perche al Cas dile donne iscritte sono piuuomini. Ma questa struttura continua nella sua programmazione di iniziative culturali e sociali che riscuotono sempre maggiori consensi.