A zia Giose, forte, testarda e libera fino all’ultimo istante della sua vita

Lo aveva detto a marzo, quando per una multa – fermata con la patente scaduta – e il sequestro del mezzo, era diventata la centenaria più famosa e simpatica d’Italia. “Se mi togliete la macchina muoio”. Ci aveva anche provato, a comprarsi una vespa, ma a 103 anni compiuti chi gliela vendeva. Per un po’ è andata in bicicletta, poi il freddo e l’inverno l’hanno fermata e lei, Giuseppina Molinari, classe 1920, ha fatto quello che aveva detto: se n’è andata.e determinata.Non era un carattere facile la zia, ma era di una simpatia e di unalità travolgente. Conquistava e litigava con tutti, non si è mai sposata né ha mai avuto figli, ma aveva una schiera di nipoti e pronipoti da far invidia ad una regina.Io me la ricordo da sempre così, quando sono nata aveva più di 50 anni ma era identica.