Calciomercato.it - A gennaio non si muove, Inter e Juve avvisate: “Offerta per il rinnovo”

L’annuncio ufficiale indirizza i termini di un’operazione che potrebbe ancora vivere nuovi, clamorosi colpi di scena. Nerazzurri e bianconeri monitorano la situazioneQuella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti ha tutta l’aria di configurarsi come una sessione invernale di calciomercato molto importante per le big di Serie A. Alla luce dei tanti infortuni che stanno privando Thiago Motta di pedine importanti, soprattutto lantus è chiamata a puntellare un organico che sta palesando ‘buchi’ più o meno evidenti.Anon si: “per il” (LaPresse) – Calciomercato.itUno dei reparti che – ormai da tempi non sospetti – è finito sotto la lente di ingrandimento della ‘Vecchia Signora’ è sicuramente l’attacco. Nelle ultime ore, nel ventaglio di soluzioni sondate da Giuntoli, è stato accostato allantus il profilo di Patrik Schick.