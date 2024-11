Zonawrestling.net - WWE: La Chase U chiude i battenti, vittoria per Ridge Holland che sfiderà Trick Williams

Il main event della puntata di NXT di questa notte rivestiva una duplice importanza, in palio tra Andrenon c’era solo una rivalità e la possibilità di diventare il nuovo #1 contender al titolo NXT detenuto da, ma in ballo c’era l’esistenza della “creatura” di, la suaU. Tutti al fianco diSostenuto a distanza dai compagni Duke Hudson, Thea Hail e Riley Osborne e sugli spalti dalla nutritissimaU Section, Andreha affrontato con tanta pressione addosso l’incontro e il suo inizio è stato difficile conpronto a prendere il controllo del match. L’inglese, nel tentativo di infierire il più possibile, ha rimosso il cuscino protettivo da bordo ring, maè riuscito ad evitare in quella fase ulteriori danni.