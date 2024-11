Anteprima24.it - VIDEO/ Tutto Teo, 79 anni e non sentirli: “Scudetto al Napoli. De Laurentiis? Mi propose un film…”

Tempo di lettura: < 1 minutoMentre si esibiva, era curioso sbirciare sui telefonini altrui. La ricerca più comune era “Teo Teocoli età“. E tutti, veramente, anche chi scrive, si sorprendeva nel leggere: “79?!“.Teo Teocoli caratterizza un’epoca in cui in televisione ci andava chi aveva talento, o chi almeno aveva studiato. Grazie ad essa, èra sulla cresta dell’onda, e nonostante il tempo che passa riempie le platee e le gallerie. Com’è successo a, al Troisi di Fuorigrotta, dove si è esibito per sei serate. In tre fine settimana diversi, Teocoli ha vestito i pdi Felice Caccamo, Ray Charles, Adriano Celentano (sopratAdriano Celentano). E, tra una canzone e l’altra, anche nei semplici pdi Teo, ha raccontato qualche aneddoto tra il serio ed il faceto.Anteprima 24 l’ha intervistato all’inizio della sua ultima data napoletana.