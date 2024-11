Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2024 ore 16:30

DEL 20 NOVEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA CARREGGIATA NEI PRESSI DEL KM 23+000 AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA CASTELNO E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER PRATICA DI MARE;UN INVITO ALL’ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA STRADA REGIONALE LICINESE IN PROVINCIA DI RIETI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 3 CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI POGGIO MOIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO;E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E-TERAMO;SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.