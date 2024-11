Amica.it - Una rapina e due cadaveri, ma, come sempre, nulla è come appare. Anche nella quarta puntata, Stucky indaga fino a risolvere il giallo

Il nostro Tenente Colombo colpisce ancora. Arriva stasera in tv ladi. Ovvero l’ispettore sornione interpretato da Giuseppe Battiston. L’appuntamento è per le 21.20 su Rai 2 con il quarto episodio – ne va in onda uno solo per serata. In contemporanea è possibile vederloin streamig su RaiPlay. Dove ci sonoquelli già trasmessi.Il legame di “” col Tenente ColomboLa particolarità diè la struttura narrativa. Che ricorda quella del celebre telefilm Anni 70 e 80, Colombo, interpretato da Peter Falk. «inin Colombo, a differenza dei gialli classici, la rivelazione al pubblico dell’assassino avviene nei primi minuti», dice il regista Valerio Attanasio.