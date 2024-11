Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 20-11-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata da una relazione è da parte di Francesco Vitale in studio cambia la dottrina nucleare Russia potrei rispondere con l’atomica anche attacchi convenzionali moschea fa sapere intanto di aver abbattuto i primi 5 missili a Frank sul proprio territorio la regione di Braies e al confine con l’Ucraina B autorizza anche la fornitura km di mine antiuomo secondo i media americanipiccolo dell’Europa unita di Cesena Ischia Parlamento Europeo Macron chiede di usare tutto su con il presidente russo oggi nella Basilica di Santa Maria in Trastevere ala messa per la pace in Ucraina celebrata per Cardinale zuppi 8 razzi hanno colpito Il quartier generale del contingente italiano unifil shama nel sud del Libano 5 militari sono stati portati in infermeria a sparare stato incollati quando Israele l’Italia inammissibile torna tajani rigenera bendato e ammanettato dietro la schiena il c’è la spalla sfinito dalle torture dopo un interrogatorio così un palestinese detenuto nello stesso penitenziaria egiziani o Giulio contro il giorno e ricercatore friulano i suoi carcerieri avrebbe usato anche scosse elettriche al via la raffica di scioperi Messi in campo per chiedere al governo di cambiare marcia sulla manovra oggi Si parte con la sanità si fermano per 24 ore medici infermieri dirige Poi nel weekend lo stop dei treni e la CGIL e tira dritto sulla mobilitazione generale del 29 generati i soli ferrovieri dopo la richiesta del garante Stamani in commissione bilancio alla camera scade il termine per presentare gli emendamenti segnalati alla memoria processo alle candidature nel centro-destra dopo la sconfitta alle regionali in Emiliagna Umbria in corsa erano due nomi indicati della Lega vince il campionato del sinistra ma resto mi vedi su Italia viva si aggrava la crisi del MoVimento 5 Stelle sui migranti violenza sulle donne si schiera con valditara la meloni oggi in visita in Argentina terminano oggi le votazioni sul in commissione alla camera che non intende ricordi di dare la nomina di Gaeta ministro della giustizia americano inviavano Washington per persone diritti naturali repubblicani dubbiosi oggi attesa la nomina del segretario al tesoro gli Stati Uniti riconoscono intanto Gonzalez Turchia presidente eletto del Venezuela ridicolo commenta craca per lo sport le azzurre il tennis sfidano stasera nella finale della vjk la Slovacchia che ha eliminato la Gran Bretagna domani invece quarti di Coppa Davis per finire compagni che a Malaga esordiranno L’Argentina fuori a sorpresa intanto la Spagna di Natale eliminato dai Paesi Bassi per il calcio il San Marino promossa in Nations League ed è tutto per il momento Buona giornata e buon proseguimento riesco In collaborazione con Agenzia Italia Stampa