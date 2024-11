Thesocialpost.it - Tyson-Paul, la teoria del complotto sul match di boxe: Iron Mike non ha sferrato neanche un montante

Leggi su Thesocialpost.it

Sono trascorsi ormai diversi giorni daldi, che qualcuno aveva definito “del secolo”, traTayson e Jake, vinto con giudizio unanime ai punti dallo youtuber 27enne diventato pugile. Non accennano però a diminuire i sospetti e le teorie delcirca il fatto che l’incontro sia stato combinato.infatti è giovane, con una carriera luminosa davanti e guadagni milionari assicurati a tutto il sistema.invece, alla soglia dei 60 anni, non rappresenta più un investimento e doveva perdere. Ma senza essere umiliato.Leggi anche:, malore in aereo: cure di emergenzaInsomma, Jakedoveva vincere, ma senza mandare al tappeto il suo avversario., a sua volta, avrebbe a sua volta essere stato d’accordo a colpire non troppo forte. E, in effetti, chi si è rivisto bene ilstudiandolo in ogni particolare, non ha potuto fare a meno di notare che, durante i 16 minuti complessivi del combattimento, quello che tutti chiamavano una voltanon abbiaun solo, cioè che lo ha reso famoso e con il quale ha mandato KO innumerevoli sfidanti.