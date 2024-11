Ilgiorno.it - Traffico di farmaci oppioidi in due studi medici di Milano: medico e segretaria indagati, quattro arresti

Avrebbero alimentato undiche, in circa due anni, ha portato sulle strade dienormi quantità di dosi. Une unaimpiegati in duesono finiti sotto indagine con l’accusa di aver generato migliaia di ricette irregolari e collaborato con due gruppi criminali. I due sonoper “prescrizione abusiva distupefacenti” e sono stati interdetti per un anno dalla professione. L’inchiesta è stata condotta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) e coordinata dai pubblici ministeri Barbara Benzi e Rosario Ferracane. Oltre ale allaci sono altre dieci persone indagate, tra cuiegiziani che sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari su disposizione del giudice Fabrizio Filice.