Svolta nel caso Nada Cella | il processo si farà

Genova, 20 novembre 2024 –nel ‘cold case’ di, la segretaria uccisa a Chiavari 28 anni fa nello studio di via Marsala, dove lavorava. I giudici della Corte di appello di Genova hanno infatti accolto il ricorso della procura contro il proscioglimento di Anna Lucia Cecere, del commercialista Marco Soracco, datore di lavoro della vittima, e della madre di quest’ultimo, Marisa Bocchioni. Saranno tutti e tre processati. La mamma di, Silvana Smaniotto, commenta in lacrime la notizia. "Ho il cuore più leggero, sono contenta. È una restituzione di verità e giustizia”. Per l’avvocata della famigliaSabrina Franzone il lavoro della procura è stato “accurato”. “Sappiamo che è undifficile – ammette la legale – ma nemmeno farlo era profondamente ingiusto. Quasi peggiore perché se non puoi credere nell'impegno e nella giustizia sarebbe stato insuperabile.