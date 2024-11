Sport.quotidiano.net - SPEZIA. Parenti premiato al Gran Galà del calcio. Miglior addetto stampa in B nel 2023-24

Il responsabile della comunicazione delloGianlucaè statoa Latina comedella B per la stagione-24, aldelitaliano Italian Footbal Awards.de la soddisfazione per il dirigente spezzino nel ritirare l’ambito premio attribuitogli da una giuria di giornalisti. "Unabella sorpresa, ringrazio l’organizzatore Donato Alfani e tutto lo, che dal 2008 è per me una seconda famiglia. È motivo di orgoglio lavorare per il club, espressione nel mondo della mia città. Voglio condividere questo riconoscimento con tutta la mia area".anche Pio Esposito (assente per la nazionale) comegiovane esordiente nella scorsa Serie B.