Udine20.it - Soweto Gospel Choir 13 dicembre 2024 a Conegliano

Leggi su Udine20.it

Fondati nel 2003 per celebrare l’unicità e la potenza ispiratrice della musicaafricana, vincitori di 3 Grammy Award (l’ultimo nel 2019 per il Best World Music Album con “Freedom”) e riconosciuti tra i più importanti corie gruppi di world music del mondo, iannunciano “HOPE”, il nuovo tour mondiale in cui cantano il Movimento per la Libertà del Sudafrica e il Movimento per i Diritti Civili negli Stati Uniti, ovvero il meglio del repertorioafricano e americano, assieme alle tradizionali canzonidi Natale, che rimangono uno degli apici del concerto per il pubblico.Con l’obiettivo di portare messaggi di gioia a ogni concerto, il nuovo live deiche sarà incentrato sulle canzoni natalizie della tradizioneprevede anche un entusiasmante programma di canzoni di libertà sudafricane che hanno ispirato la loro Rainbow Nation e un intenso ed emozionante omaggio a dei leggendari artisti statunitensi: da Billie Holiday ad Aretha Franklin, passando per James Brown, Otis Redding, Curtis Mayfield e tanti altri portabandiera del Movimento per i diritti civili.