Sisma 80 dramma da ricordare | iniziativa con Cgil e associazioni

Tempo di lettura: 2 minuti“23 Novembre una data, undasempre in Irpinia ma in particolare nelle aree interne del Mezzogiorno d’Italia”.Così la segretaria generale dellaprovinciale di Avellino Italia D’Acierno che continua: “A 44 anni di distanza da quei tragici 90 secondi che sconvolsero la nostra terra, sentiamo sempre la necessità ed il dovere, come sindacato, comeAvellino, die riflettere insieme sul significato di queltico e tragico evento. Per queste ragioni comeAvellino, con leLaika e Lupus in Fabula abbiamo deciso di organizzare una breve ma intensa performance di audio e video, pensata proprio per tenere viva la memoria collettiva e rinnovare il nostro impegno verso la comunità Irpina.”L’evento si terrà sabato 23 novembre 2024 alle ore 19:00, ovvero a ridosso delle scosse di terremoto, nella suggestiva cornice del centro storico di Atripalda, presso Piazzetta degli Artisti.