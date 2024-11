Serie D | il Piacenza cambia due allenatori in un giorno

Leggi su Sportface.it

Ha del clamoroso quanto successo inD, dove ieri ilhato duein un. In prima battuta, infatti, la società aveva comunicato di aver ingaggiato Simone Bentivoglio per sostituire Carmine Parlato, che era subentrato il 7 ottobre a Stefano Rossini. Dopo aver diretto l’allenamento pomeridiano, però, in serata ilha comunicato di aver rescisso il contratto di Bentivoglio e di aver richiamato Rossini, che già oggi sarà in panchina per la partita di Coppa Italia contro il Villa Valle. Decisiva la durissima protesta dei tifosi, che, presenti proprio all’allenamento di ieri, hanno minacciato di disertare in massa le partite. I tifosi, infatti, non hanno gradito l’arrivo di Bentivoglio, coinvolto nel 2011 nel caso scommesse dopo che a fare il suo nome fu l’exCarlo Gervasoni, radiato per calcioscommesse e protagonista di una delle pagine più buie della storia del club emiliano.