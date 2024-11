Segretaria uccisa nell’ufficio di lavoro svolta nel caso di Nada Cella dopo 28 anni | tre imputati a processo

Leggi su Open.online

28, ildell’omicidio di, la giovanenel 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari, avrà un. I giudici della Corte d’Appello di Genova hanno accolto il ricorso della Procura contro il precedente proscioglimento di Anna Lucia Cecere, ex insegnante accusata dell’omicidio, di Soracco e sua madre Marisa Bacchioni, entrambi indagati per favoreggiamento. I fatti risalgono a quasi una trentina difa, quando la giovane 25enne è stata colpita mortalmente dieci volte da un oggetto appuntito. All’epoca, erano stati il commercialista Soracco e sua madre a segnalare il ritrovamento ai soccorsi, ipotizzando un ictus, ma le ferite sul corpo della vittima rivelarono invece un’aggressione brutale. La mamma di, Silvana Smaniotto con una parente, al suo arrivo al palazzo di Giustizia, per l’udienza preliminare per riaprire ilper l?omicidio di 28fa, c?è un?indagata Annalucia Cecere che ai tempi dell’omicidio viveva a Chiavari.