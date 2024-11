Gaeta.it - Più libri più liberi 2024: una fiera dedicata alla memoria e alla lotta contro la violenza di genere

Facebook WhatsAppTwitter L’evento annuale Piùpiùè un’importante manifestazione della piccola e media editoria in Italia, che quest’anno si svolge dal 4 all’8 dicembreNuvola dell’Eur a Roma. L’edizioneè segnata dcommemorazione di Giulia Cecchettin, vittima dinell’11 novembre 2023, e di Giacomo Gobbato, assassinato il 21 settembrementre interveniva per proteggere una donna in pericolo. In un contesto in cui lale donne è un tema centrale, lamira a richiamare l’attenzione su una problematica che coinvolge tutta la società.Il programma dellae il tema dell’edizioneLa manifestazione, presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice, quest’anno si concentra attorno al tema “La misura del mondo”. Questo argomento celebra il 700esimo anniversario dmorte di Marco Polo, un viaggio simbolico attraverso culture e saperi.