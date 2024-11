Gaeta.it - Papa Francesco ricorda i mille giorni di guerra in Ucraina: l’appello per la pace e l’amore

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso dell’udienza generale del 20 novembre,ha dedicato un momento significativo alla situazione attuale in, segnando il triste traguardo deidall’inizio del conflitto. Il Pontefice non solo ha espresso il suo cordoglio per la sofferenza e la distruzione causate dalla, ma ha anche rilanciato un forte appello per la, invitando tutti a non dimenticaree la speranza che persistono nonostante le avversità.Il messaggio di speranza tra il doloreLe parole scelte da, tratte da una lettera di un giovane studente ucraino, hanno offerto una toccante riflessione sulla dualità della situazione attuale. “Quando parlerà del nostro dolore, quando ricorderà idi sofferenza, ricordi anche idi amore,” ha esordito il, evidenziando l’importanza di non ridurre l’esperienzaa una mera cronaca di tragedie.