Lanazione.it - Open day al via. Il calendario dei tour a scuola

Leggi su Lanazione.it

Tempo diDay per le scuole che aprono le porte per far conoscere attività, gli orari, gli spazi e gli insegnanti. "Ricordo – spiega l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni – che tutte le primarie mettono a disposizione, a fronte di un numero minimo di richieste, il servizio di pre accoglienza e lo stesso dicasi per il dopo, anch’esso attivabile con un numero minimo di domande". Il primo appuntamento con le scuole dell’infanzia è oggi dalle 16 alle 16.30 alladi Basati (tel. 0584 773173) e si replicherà il 4 dicembre. L’11 dicembre ad aprire le porte sarà laDelatre di Seravezza (tel. 0584 756579) dalle 16 alle 17 e sarà aperto anche il 15 gennaio, nello stesso orario. Guardando alle scuole della piana, 11 dicembre diday per la Munari di Querceta sud (tel.