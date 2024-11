Lanazione.it - Omini Piccini di Manu Lalli al teatro Petrarca

Arezzo, 20 novembre 2024 – Il 21 e 22 novembre va in scenadi Arezzo, spettacolo originale di, che ne ha curato la scrittura scenica, la regia e i costumi, con una recita aperta al pubblico e due recite riservate alle scuole. Uno spettacolo Venti Lucenti con musiche tratte dal grande repertorio sinfonico e operistico (Rossini, Offenbach, Leoncavallo, Debussy) e le scene di Daniele Leone. In scena gli attori Chiara Casalbuoni, Francesco Grifoni, Leonardo Pesucci, Giorgia Tomasi, Viola Picchi Marchi, Lorenzo Bartolini, Marco Burberi insieme ad 85 studenti delle scuole primarie Leonardo Bruni e Pio Borri dell’IC Cesalpino di Arezzo. Gli studenti delle scuole coinvolte in palcoscenico hanno seguito un percorso di formazione teatrale a scuola, iniziato a ottobre 2024, a cura dei formatori di Venti Lucenti: il progetto “Teatri in Viaggio”, infatti, si pone l’obiettivo di avvicinare, attraverso il Metodo diInclusivo di Venti Lucenti, giovani e adulti alla musica sinfonica e operistica attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti in scena.