Thesocialpost.it - Nuovo Codice della strada, approvata la riforma: cosa cambia sucellulare, alcol, autovelox e monopattini

Leggi su Thesocialpost.it

Ilè stato approvato definitivamente. Dopo l’approvazioneCamera il 27 marzo, il Senato ha dato il via libera definitivo il 20 novembre con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. La legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, segnando un’importante revisione delle regole per la circolazionele.Leggi anche:: tutte le cose che da adesso saranno vietate in autoUso del cellulare alla guidaUso del cellulare alla guidaSanzioni più severe per chi utilizza il telefono cellulare senza dispositivi vivavoce. Le multe oscillano tra 250 e 1.000 euro, ma per i recidivi possono raggiungere 1.400 euro. È prevista anche la sospensione brevepatente, da una settimana a 15 giorni, con raddoppio dei tempi in caso di incidente.