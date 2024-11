Laprimapagina.it - Negramaro tornano con l’album “Free love” dal 22 novembre e in concerto da settembre 2025

Milano. «L’amore quando arriva spacca tutto: è un monito verso me stesso».Lo ha dichiarato Giuliano Sangiorgi alla presentazione del nuovo album “” dei, il nono in studio, disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22: dodici tracce con le otto collaborazioni di Jovanotti, Elisa, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Aiello, Malika Ayane, Niccolò Fabi, JJ Julius Son.«È un ritorno alle radici dopo anni di evoluzione – ha esternato Sangiorgi – Siamo noi all’ennesima potenza con una libertà che s’impara, con dei limiti: la vera libertà è una ossessione bellissima a fare cose migliori».è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios che hanno ospitato, fra gli altri, U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM: tutti i testi e le musiche sono di Giuliano Sangiorgi.