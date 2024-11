Ilgiorno.it - Negozi fra crisi e resilienza: "Più attenzioni al settore"

Leggi su Ilgiorno.it

Commercio locale sempre più protagonista tra commercianti che protestano con il Comune "per le pocheal" e chi invece festeggia 40 anni di attività nonostante le criticità strutturali sollevate dal mondo del commercio locale. Arriva, poi, inaspettato l’annuncio di chiusura, da fine novembre prossimo dopo 35 anni di attività, del Centro Carne una delle poche realtà dio di vicinato presenti sul territorio locale. "È una decisione che ci addolora - spiegano i titolari Giuseppe Pirovano e Alfreda Morstabilini - è bene chiarire che non è una decisione presa per timore di confronto con altre realtà commerciali, ma più semplicemente perché abbiamo raggiunto l’età della meritata pensione. Qui da noi le persone entravano anche per un semplice saluto, segno di un rapporto particolare con la nostra clientela fondato sulla qualità del servizio e legame personale con ognuno di loro.