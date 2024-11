Nadal la stampa estera celebra Rafa | La fine di un’era Addio a una leggenda

Leggi su Sportface.it

Con la sconfitta di ieri in Coppa Davis, il mondo del tennis ha salutato definitivamenteel, che si è ritirato. La, quindi, hato il campione spagnolo dedicandogli ampio spazio in apertura dei propri siti, come L’Équipe, che parla di “diper il tennis”. Passando alla Spagna, il Mundo Deportivo scrive un semplice “Eternamente grazie” così come Marca, che definisce quello di ieri il “giorno R”, ovvero il giorno del ritiro di. “Una mente prodigiosa” è invece il titolo scelto da AS perre “una. La Coppa Davis ha messoad una carriera da sogno costruita su titoli e momenti indimenticabili”., la: “Ladi”, “a una” SportFace.