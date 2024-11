Cityrumors.it - “Meloni è un’ingrata, tolga la fiamma…”, la figlia di Almirante contro la Premier

Esce allo scoperto ladel fondatore del Movimento Sociale Italiano e ne ha per tutti: “Basta con questa presa in giro”LadiGiorgia. E’ vero, è successo e le parole della parente di Giorgio, leader e fondatore del Movimento Sociale Italiano faranno tanto rumore perché potrebbero anche spaccare un pezzetto della destra o almeno chi crede in determinati ideali e situazioni. Ma l’attacco è diretto e senza filtri: “Può sembrare assurdo, tutto sommato a me sta bene cheno la fiamma, perché così almeno finisce questa presa in giro.”. Giuliana de’ Medicidello storico leader missino Giorgio e di Donna Assunta, parla all’Adnkronos.“la fiamma.”, ladila(Ansa Foto) Cityrumors.