Spazionapoli.it - McTominay in campo contro la Roma? Manca ancora l’ok, quando arriverà il verdetto

Leggi su Spazionapoli.it

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni di Scott: il centrocampista del Napoli è rientrato non al meglio dagli impegni con la sua Scozia.Questa terza sosta di stagione per la Nazionali sta giungendo al termine, con il Napoli che al rientro in campionato affronterà la nuovadi Claudio Ranieri. Una sfida che può dare ulteriori indicazioni in merito alle ambizioni Tricolori per la squadra di Antonio Conte, che in queste ore sta riaccogliendo tutti quei calciatori (tredici in totale) impegnati in questi giorni con le rispettive selezioni. Dalla Scozia, sono tornati nelle scorse ore sia Billy Gilmour (qui per leggere le sue parole dal ritiro della Scozia, riportate quest’oggi da Tuttosport) che Scott. L’ex Manchester United, in particolare, tiene con il fiato sospeso Conte e tutti i tifosi, visto che non è apparso al meglio delle condizioni per un piccolo problema al piede.