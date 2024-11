Dilei.it - Mastichi sempre e fatichi a stare a dieta? Scoperti i neuroni che controllano l’appetito

Leggi su Dilei.it

Il viso che si apre in un sorriso. La noia che scatena uno sbadiglio. La bocca che emette le strofe di una canzone. Quando pensiamo alle nostre mascelle, spesso non ci rendiamo conto di quanto e come possano muoversi per disegnare il contorno del volto, seguendo le nostre espressioni e gli stati d’animo.Ma c’è una funzione che mascelle e mandibole debbono svolgere. Quella di muoversi per consentirci di mangiare. E quindi nutrirci. Ma come mai “sbraniamo” un alimento che ci piace? E quanto pesa la masticazione continua, che per qualcuno è un problema, sull’assunzione del cibo e sul bisogno di alimentarci, magari faticando a rimanere nel peso ideale?Una ricerca svela il segreto di questo meccanismo, sul fronte del controllo nervoso. Ed apre interessanti prospettive per il futuro controllo del sovrappeso.