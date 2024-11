Anteprima24.it - Maltempo: disagi in tutta la provincia, chiusa una strada in città

Tempo di lettura: < 1 minutoLungo il Raccordo Autole 2 “di Avellino” – a causa di un avvallamento sul piano viabile – si è resa necessaria l’attivazione del restringimento della carreggiata in direzione di Avellino (al km 25,100) a Serino (AV). Lo rende noto la società Anas.L’intervento di ripristino verrà ultimato nella giornata di domani, a causa delle avverse condizioni meteorologiche della giornata odierna. Le squadre di Anas sono intervenute sul posto per la gestione dell’evento e della viabilità. Criticità che vanno ad aggiungersi ad un percorso quello del raccordo Avellino-Salerno già particolarmente complesso per la presenza dei cantieri sotto la galleria del monte Pergola. La forte pioggia e il vento di queste ore stanno creando non pochianche ine nel resto del territoriole.