Iodonna.it - L'ormone del sonno si rivela un aiuto anti-age: stimola il collagene e attenua i radicali liberi. Così, è una nuova alleata skincare

Leggi su Iodonna.it

Tra gli ingredientidi ultima generazione subentra la melatonina. Conosciuta soprattutto come “del”, regola infatti il ritmo-veglia, è poca conosciuta per il suo utilizzo in, in paricolare come-età. Alcuni studi hanno dimostrato che tra le sue funzioni c’è anche quella di ridurre la presenza deinell’organismo, alla base dello stress ossidativo dei tessuti e quindi della comparsa delle rughe. Ne parliamo con un esperto.green: 5 superfood autunnali per viso e corpo X Leggi anche › Integratoriage: vero e falso sulla loro efficacia (e gli ingredienti giusti) La melatonina nella-ageLa melatonina è unendogeno, prodotto dalla ghiandola pineale del cervello.