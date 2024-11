Lanazione.it - Legge dei 100 anni, la verità dei figli adottivi solo dopo un secolo

Firenze, 20 novembre 2024 – Oggi è la Giornata Mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Comune di Firenze aderisce all’iniziativa “Go Blue” promossa dall’Unicef Italia e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Anci, illuminando di blu contemporaneamente le antiche porte di accesso alla città: Porta S. Gallo, Porta a Prato, Porta Romana, Porta alla Croce e Porta San Frediano. La Toscana è stata da sempre in prima linea per difendere e promuovere i diritti dei minori in tutte le parti del mondo. Basti pensare all'Istituto degli Innocenti di Firenze, che è la più antica istituzione pubblica italiana dedicata esclusivamente all'accoglienza dei fanciulli e alla loro educazione e tutela. Sorto come Spedale degli Innocenti agli inizi del 1400 (il luogo dove a Firenze si poteva abbandonare anonimamente i bambini indesiderati alla 'Ruota') per volontà dell'Arte della Seta che ne affidò la progettazione a Filippo Brunelleschi, ha mantenuto costante per sei secoli la propria missione.