L' amore non è una prova di forza Nemmeno in Un posto al sole

“Le relazioni sentimentali non dovrebbero essere prove di”. E’ con queste parole che Ferri si convince a proseguire il percorso dalla psicologa. Lui dall’inizio si è irrigidito per non darla vinta a Marina, convinto che non servisse a nulla. Ma quella frase lo ha convinto. E in effetti sarebbe utile per tutte le coppie, perchè l’è complicità, unione, mestizia dell’uno verso l’altro, e nondi. Come da sempre Roberto vive ogni suo rapporto familiare, sentimentale e lavorativo. Il suo ego deve prevalere sempre in ogni relazione, e per questo si ritrova a rovinare la vita propria e di chi lo circonda. Forse questa volta ha capito di aver sbagliato, ma certo è incredibile che gli autori abbiano voluto far ricadere questo “miracolo” nelle parole di una psicologa, quando sarebbe bastata la saggezza non diciamo della signora Poggi, ma di un Raffaele qualunque.