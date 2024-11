Anteprima24.it - LA STORIA/ Resilienza e opportunità: l’imprenditore beneventano che ha saputo resistere e rilanciarsi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl commercio, le attività, il lavoro. Croce e delizia di una terra che, da sempre e a detta di molti, dine regala poche e non sempre soddisfacenti. Basta fare un giro nel centro della città per accorgersi di quante sono le vetrine spente e senza allestimento, di negozi vuoti con dipendenti abbandonati al proprio destino.Poi capita anche di trovare chi non lascia ma raddoppia, rinnova e rilancia con nuovi spazi e nuove possibilità di lavoro.È ladi Giuseppe Mignone, imprenditorenel campo della ristorazione, che è stato capace di non mollare, soprattutto nel periodo in cui l’economia è stata messa in ginocchio da una pandemia, die aspettare il momento propizio per fare un passo importante e rilanciare la propria ambizione, insieme alla propria attività.