La Nations League vista con gli occhi delle Nazionali più piccole

Quando domenica sera l’arbitro Slavko Vin?i? ha decretato la fine della partita con la Francia, superati i trenta secondi di amarezza per il mancato primo posto nel girone di, la reazione del pubblico italiano è stata unanime: finalmente per quattro mesi e mezzo ci liberiamo della pausa per le. Nella mente di tifosi e addetti ai lavori, il fastidio per l’interruzione della Serie A per le partite traè già considerevole. Se però le gare di qualificazione ad Europei e Mondiali costituiscono una causa nobile, il fatto di doversi fermare per laper molti è inconcepibile. A che serve questo torneo che ha in parte sostituito le amichevoli senza mettere quasi niente in palio?Sono passati sei anni dalla prima edizione della. Nel frattempo la UEFA ha continuato a sperimentare, anche coi club: ha introdotto una nuova competizione, la Conference, ed ha cambiato il format della Champions e abbiamo iniziato ad apprezzare più o meno subito le nuove idee, nonostante i bias negativi nei confronti di Nyon.