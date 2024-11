Liberoquotidiano.it - "Insieme per l'Occidente e contro le tenebre": Meloni-Milei, patto di ferro contro le sinistre

"Voglio ringraziare la presidente del Consiglio Giorgiaper essere qui e darle un caloroso saluto in nome di tutti gli argentini" che sono "fratelli" degli italiani. "Questa è casa vostra, siete in famiglia, sarete accolti sempre in questo modo. Siamo popoli fratelli", i legami tra gli argentini e gli italiani "sono di sangue". Sono le parole di grande affetto e rispetto con cui il presidente argentino Javierha accolto la premier italiana alla Casa Rosada, nella sua visita a Buenos Aires."ci ha fatto sentire a casa", il legame Italia-Argentina "ha radici profonde", sono le parole di rimando della. L'appello diallaè quello di creare "l'alleanza dei Paesi liberi dell'le". La risposta di Palazzo Chigi è altrettanto forte: con"c'è anche una condivisione politica tra due leader che si battono per difendere l'identità dell', la libertà, la sovranità, c'è molto più di una comune cooperazione tra nazioni, la forza delle idee e il coraggio che serve per difenderle".