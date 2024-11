Lanotiziagiornale.it - In Ucraina crolla il supporto alla guerra contro la Russia. Per la prima volta più della metà degli ucraini chiede di negoziare e apre a cessioni territoriali

Sarà l’avanzata russa, che procede a ritmo forzato da oltre un mese, o l’imminente avvento di Donald TrumpCasa Bianca, con il conseguente e probabile disimpegno americano dal conflitto in; fatto sta che, per ladall’inizio dell’invasione russa, i concittadini di Volodymyr Zelensky manifestano apertamente la propria stanchezza per unache, secondo loro, deve finire al più presto. A certificarlo è l’ultimo sondaggio di Gallup, secondo cui, dopo quasi tre anni di combattimenti, il 52%vorrebbe che il proprio Paese negoziasse la fine“ilpossibile”.Di, quasi quattrosu dieci (38%intervistati) ritengono che il loro Paese debba “continuare a combattere finovittoria”. Si tratta di dati che fanno suonare un campanello d’rme nell’amministrazione di Zelensky, considerando che nei mesi successivi all’invasione russa il 73%sosteneva la necessità di combattere finovittoria.