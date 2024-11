Giornalettismo.com - Il governo USA potrebbe obbligare Google a vendere il suo Chrome

Il paradosso, scusate il gioco di parole, è che l’azione di un giudice che si chiama Mehta (un quasi omonimo dell’altra azienda di Big Tech che sta dominando il mercato del digitale a livello globale)incidere sul business del futuro di. Scherzi a parte, la Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbe per chiedere a Big G diil suo browser, per evitare l’abuso di posizione dominante e per mettere un freno a quello che – nel campo dei motori di ricerca – è praticamente diventato un monopolio. Si è spesso parlato, soprattutto in Europa, della potenza di fuoco dei giganti del digitale e, spesso, la legislazione europea (si pensi soltanto al Digital Markets Act o al Digital Services Act) ha già imposto delle limitazioni a questi colossi.