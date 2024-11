Secoloditalia.it - I sondaggi freddano la sbornia elettorale del Pd: la fiducia degli italiani nel governo Meloni è stabile

Il Pd è in pienapost-vittoria e sogna, come accaduto per la Sardegna, la spallata. Stando alla baldanzosa narrazione progressista il voto emiliano e umbro sarebbe il segnale inequivocabile della crisi della maggioranza, del cattivo stato di salute del, della battuta di arresto di Giorgia. Elly Schlein, ringalluzzita dalla prova di forza anche con gli alleati, la spara grossa parlando di una premier distante dalla realtà, chiusa nelle sue stanze, destinata a un imminente declino. La premier, impegnata a Rio de Janeiro per il G20, è stata la prima ad ammettere che ‘qualcosa non ha funzionato” invitando a una riflessione comune. Nessun alibi e nessuno sbandamento.La realtà dei numeri è un brutto risveglio per il PdMa da qui a sostenere che ilabbia problemi di tenuta ce ne passa.