Harris Dickinson si veste come il più figo dell' ufficio

non riesce a smettere di vestirsi per il prossimo meeting aziendale. Proprio il mese scorso, la star di The Iron Claw aveva sfoggiato con un nuovo taglio di capelli alla Patrick Bateman, mentre al Gala'Academy aveva scelto una classica combinazione di bianco e nero. È quindi sconvolgente che abbia scelto lo stesso tipo di vibe anche per il GQ Men of the Year di Londra? No, non proprio.Con i capelli pettinati a destra e gli occhi di ghiacciosempre, l'attore britannico ha indossato una classica camicia bianca. L'ha abbinata a una cravatta marrone cioccolato con strisce diagonali e l'ha completata con un abito monopetto anch'esso gessato.