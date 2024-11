361magazine.com - Giulia De Lellis: il nuovo volto di ghd svela i segreti di una piega perfetta in 3 step!

Deè ildella collezione Iced Luxe di ghd. Come replicare il look della Beauty influencer e imprenditrice digitale in 3De, ghd lover e Brand Ambassador, è ildella nuova collezione Iced Luxe di ghd; un bouquet ghiacciato di meravigliosi cofanetti blu cristallo e gift set in edizione limitata dedicati ai tool più amati dai consumatori di tutto il mondo.«È per me un onore essere ilufficiale della collezione ghd Iced Luxe in Italia e avere la possibilità di collaborare con un brand che adoro e che è al mio fianco da sempre, nella vita di tutti i giorni e nelle occasioni più speciali.» affermaDe.Il set della nuova collezione ghd Duet Blowdry Gift Set (439€) è la nuova attesissima proposta del brand per le festività 2024 e include la spazzola asciugacapelli professionale 2 in 1 ghd duet blowdry e la crema volumizzante ghd volume forever, il tutto racchiuso in un’elegante pochette termoresistente.