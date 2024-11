Secoloditalia.it - Giornata mondiale dei diritti d’infanzia e adolescenza, Ronzulli tra guerre e disagio: “Va garantito ai bimbi il diritto alla spensieratezza”

«In occasione delladeidell’infanzia e dell’, il pensiero non può che andare a tutti i bambini e i giovanissimi ai quali lee l’orrore hanno strappato ilcostretti a lottare per la vita anziché giocare con i loro coetanei. Ma anche qui, nel nostro Paese, ci sono ancora troppi bambini che vivono situazioni di degrado e povertà e che sono costretti a crescere senza la mamma, portata via dpiaga dei femminicidi», ha dichiarato tra gli altri la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia.Che poi ha anche aggiunto: «È dovere delle istituzioni, di tutte le istituzioni, mettere in campo ogni sforzo possibile per restituire loro ila un’infanzia e un’serene, combattendo ogni forma di abuso, discriminazione eper far sì che possano sentirsi ascoltati, rispettati e protetti.