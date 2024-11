Ilfogliettone.it - Duetto tra Laura Pausini e Aiello nell’inedito “All’amore nostro”

Durante la prima delle due attesissime date romane del World Tour Winter 2024,ha regalato ai suoi fan un momento indimenticabile. Sul palco, è stata raggiunta inaspettatamente da, il quale ha sorpreso il pubblico con la sua presenza. Insieme, i due artisti hanno duettato sulle note dell'inedito "All'amore", un brano che è stato eseguito per la prima volta dal vivo in un'emozionante performance a due voci. L'atmosfera nel palazzetto, completamente sold out, era carica di entusiasmo e commozione, con gli applausi del pubblico che hanno accompagnato ogni nota della canzone. "All'amore", scritto appositamente perdallo stesso, è parte della tracklist digitale dell'album "Anime Parallele". Questo album ha già ottenuto riconoscimenti significativi, inclusa una nomination ai Latin Grammy 2024 nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional per la sua versione spagnola.