Quotidiano.net - 'Diventare umani' sarà il tema del festival di Giffoni 2025

': è questo il filo conduttore della 55/a edizione deldi, in programma dal 17 al 26 luglio. NelDay, ricorrenza in cui si celebra la nascita dell'idea del 20 novembre del 1970 di Claudio Gubitosi,annuncia i progetti della prossima edizione. "Per il, il(Becoming Human) - spiega il direttore artistico, Luca Apolito - vogliamo esplorare cosa significhi veramente essereoggi e come possiamopiù consapevoli del nostro ruolo e delle nostre responsabilità". Protagonisti, come sempre, i giurati che per #55 saranno 4500 e arriveranno da 45 nazioni e oltre 300 città, paesi e borghi d'Italia. I regolamenti verranno pubblicati lunedì 9 dicembre e la selezione dei juror avverrà entro la fine di febbraio.