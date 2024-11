Oasport.it - Coppa Davis, la riconoscenza é costata l’eliminazione alla Spagna: un errore schierare Nadal

Unconcettuale dal punto di vista sportivo. Si era a conoscenza del fatto che le Finali dia Malaga sarebbero state l’ultimo atto di un grande campione. Rafalo aveva annunciato con anticipo e i dubbi però sul suo impiego erano molti per una condizione fisica deficitaria, specie se il suo posto fosse stato quello da singolarista.Indubbiamente, lanon ha la stessa profondità di anni fa. Se è vero che Carlos Alcaraz ha preso il testimone idealmente da, dando seguito alle vittorie Slam, nello stesso tempo si deve constatare che alle spalle di Carlitos ci sia un vuoto generazionale o, quantomeno, tennisti che non sono all’altezza per dare un contributo valido e continuativo nel tempo.Per questo, David Ferrer è stato costretto a rispolverare nel corso del Round Robin diRoberto Bautista Agut, fondamentale per la qualificazione alle Finals, visti i successi contro il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka, non certo gli ultimi arrivati.