Iltempo.it - Confagricoltura, tornano le clementine contro la violenza sulle donne

Sono oltre novanta leuccise dall'inizio dell'anno. Per la maggior parte, i reati sono avvenuti in ambito familiare o affettivo. C'è ancora molto da fare per fermare ladi genere. Per questo motivo,Donna conferma il suo impegno per promuovere una cultura della consapevolezza e sostenere i Centri antisul territorio italiano, attraverso una raccolta di fondi tramite la consueta distribuzione dellenelle piazze, che si tiene annualmente a ridosso del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione dellale. Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto: sono le regioni dove quest'anno sarà possibile trovare leofferte daDonna e contribuire all'iniziativa benefica.