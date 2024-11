Gaeta.it - Augusto Minzolini condannato per diffamazione: storia di un tweet contro Virginia Raggi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente sentenza che coinvolge, noto ex direttore del TG1 e senatore di Forza Italia, segna la conclusione di un caso giuridico che ha messo in luce la sottile linea tra libertà di espressione e. Dopo sette anni di vicende legali, il tribunale ha emesso un verdetto che risponde a un attacco social dinei confronti dell’ex sindaca di Roma,, avvenuto nel 2017.L’incidente che ha innescato il contenziosoIl 5 agosto 2017 a Roma,ha avuto un incidente che ha catalizzato l’attenzione dei media e dei social. Durante una passeggiata, infatti, il giornalista è inciampato in una buca sul marciapiede. Quest’episodio, apparentemente banale, è diventato il fulcro di unaversia che ha coinvolto la politica cittadina.