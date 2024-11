Gaeta.it - Atti di vandalismo al Parco Borsellino: la sindaca Gubetti interviene con fermezza

Facebook WhatsAppTwitter La situazione a Cerveteri sta occupando le prime pagine dei giornali locali dopo l’ennesimo episodio di. Il, un luogo di ritrovo per la comunità, ha subito danni significativi, facendo levare la voce dellaElena. Con un intervento deciso,ha denunciato non solo il fattaccio ai Carabinieri, ma ha anche espresso la ferma intenzione dell’amministrazione di non tollerare ulteriormenteche danneggiano il benessere pubblico.La denuncia e i danni riscontratiNella mnata di ieri, il sindacoha confermato che una denuncia formale è stata presentata presso i Carabinieri. L’accaduto ha riguardato diversi danni all’interno deldi via: i vandali hanno distrutto due lampioni della pubblica illuminazione, riducendo in macerie le sfere protettive dei corpi illuminanti, utilizzando sassi.