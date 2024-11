Quifinanza.it - Arbitri multati per evasione fiscale, sanzionati anche Gianluca Rocchi e Daniele Orsato

Una cinquantina diinternazionali sono statidal Fisco italiano per aver evaso le tasse sui compensi incassati dalla Uefa per le partite condotte all’estero. Tra i nomi finiti sotto la lente di ingrandimento della Guardia di finanza ci sonodue fischietti illustri come il designatore di Serie A e B,, e il direttore di gara con più presenze in Champions League, eletto miglior arbitro del mondo nel 2020,.Gli accertamenti del FiscoLa vicenda, riportata da Repubblica, rischia di rappresentare un duro colpo per la classe arbitrale italiana, sia dal punto di vista dell’immagine, sia sotto l’aspetto disciplinare, con conseguenzepesanti che potrebbero pesare sulle carriere dei direttori di gara e assistenti.Secondo quanto ricostruito finora, la Guardia di finanza ha rilevato un alto tasso ditra glie guardalinee impegnati in gare di competizioni Uefa dirette in vari paesi europei, con compensi netti per un minimo di 8mila euro netti a partita.