Ilgiorno.it - Appalti e ricorsi. Fiamme gialle ancora in visita

Non è la prima volta che la guardia di finanza si presenta negli uffici del Comune di Pavia. È accaduto nel 2007, quando Vito Sabato ha denunciatogonfiati per due milioni di euro. Poi è accadutoai tempi di Punta Est, la lottizzazione effettuata alla periferia della città dove avrebbe dovuto sorgere una residenza universitaria e invece erano stati messi in vendita appartamenti di lusso. Anche in tempi più recenti leavevano acquisito documenti sulla base di esposti presentati. Era accaduto a metà settembre del 2018, quando sono finiti nel mirino della Procura i lavori per il rifacimento della pavimentazione di corso Cavour, nel centro storico della città. La guardia di finanza, su mandato della Procura di Pavia, ha sequestrato in Comune la documentazione relativa al cantiere.