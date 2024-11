Allenatore Swindon Town spiega le sconfitte | Il nostro campo sorge su un cimitero è infestato

Leggi su Sportface.it

Ha del surreale lazione data dall’, Ian Holloway, per le ripetutedella sua squadra che milita in League Two, la quarta divisione inglese. Il tecnico ha infatti affermato che la scarsa forma della squadra sarebbe dovuta al fatto che ildi allenamento del club è, in quando sorto su un: “Sono accadute cose strane. C’è unda qualche parte qui vicino. Sinceramente, non sto scherzando. Credo che ildi addestramento sia molto vicino a un antico luogo di sepoltura, quindi chiederò a mia moglie di venire a chiedere scusa a tutte queste persone e spero che saremo un po’ più fortunati“.Alla moglie ha peraltro chiesto di recarsi ale usare la salvia per “purificare la zona”. “Sono completamente distrutto, quindi proverò a ripulire l’area deldi allenamento perché la gente mi dice che è infestata”, ha aggiunto a BBC Radio Wiltshire.