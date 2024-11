Agi.it - All'Anci inizia l'era di Gaetano Manfredi

AGI - Il Lingotto di Torino è la casa dei comuni fino a venerdì 22 novembre. Si è aperta, nella mattina di mercoledì, la 41esima assemblea dell'che ha scelto il successore di Antonio De Caro alla guida dei comuni italiani. Come previsto il successore, eletto all'unanimità, è il sindaco di Napoli. La guida dei campanili italiani resta quindi al Sud, nonostante fino alla settimana scorsa il derby interno al Pd per la successione vedeva in campo anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.poco dopo la sua elezione ha chiarito con i giornalisti che con "Stefano siamo amici" e "lavoreremo insieme". Un'edizione sotto il titolo 'Facciamo l'Italia giorno per giorno' che, come ha spiegato il padrone di casa Lo Russo, contiene "la dimensione plurale" dell'impegno di tantissimi sindaci e sindache e il secondo tema che il titolo richiama e' la fotografia di un impegno che non si ferma mai.